İmamoğlu 'PEK YAKINDA' diyerek meydan okudu! "Eğer hesabınız baskın seçimse..."

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yaptığı istinaf başvurusu reddedilmişti.

Karara İBB davasının 39'uncu duruşmasında tepki gösteren İmamoğlu, zamanlamaya dikkat çekerek, "Seçim hesabı mı yapılıyor?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, karara ilişkin sosyal medya hesabından da bir değerlendirmede bulundu.

"PEK YAKINDA" DİYEREK MEYDAN OKUDU

“23 yaşındaki Ekrem’in anacığının ak sütü kadar helal diplomasını iptal etmek için en başta talimatı verenden yargı içinde imza atanlara kadar tamamının yaptığı operasyon…” diyen İmamoğlu, bir kez daha seçim ihtimaline dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, "Pek yakında" diyerek şöyle meydan okudu:

"32 yıl sonra yapılan bu hırsızlık, gençlerimizin emeğine, geleceğine ve umutlarına karşı maddi beklenti ve makam menfaati için ortaya konulmuş organize bir hırsızlıktır. Eğer hesabınız baskın seçimse; Bu ülkenin geleceği çalınan gençleri, anne ve babaları hesabı soracaktır. PEK YAKINDA!"