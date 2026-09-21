İmamoğlu “ABD’ye jest” diyerek açıkladı: Meşruiyetini millette değil başka ülke liderinde ararsan...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi hesabından Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de.

Gitmeden önce ABD’nin isteğiyle bir jest daha yaptı. Komşumuz İran’ın, Türkiye’de 44 yıldır faaliyet gösteren bankasını kapattı.”

F-35 VE BOEİNG ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Paylaşımda Erdoğan'ın geçen yıl da aynı tarihte ABD'de olduğu belirtilerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl aynı gün yine ABD’deydi. Daha oradayken ABD menşeli bazı ürünlere 2018’den beri uygulanan ek vergiler kaldırıldı.” denildi.

Türkiye'nin yıllar önce 1 milyar dolardan fazla bedel ödeyerek talep ettiği F-35'lerin halen verilmediği belirtilen paylaşımda, buna karşın Türkiye'nin ABD şirketi Boeing'ten 225 uçak alma sözü verdiği belirtildi.

Paylaşımda, “Meşruiyetini millette değil başka ülke liderinde ararsan, itibarın uçak boyutu olduğunu zannedersen, işte böyle vermeden almaya alıştırırlar” ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de.

Gitmeden önce ABD’nin isteğiyle bir jest daha yaptı. Komşumuz İran’ın, Türkiye’de 44 yıldır faaliyet gösteren bankasını kapattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl aynı gün yine ABD’deydi. Daha oradayken ABD menşeli bazı ürünlere 2018’den beri uygulanan ek vergiler kaldırıldı.

Yıllar önce 1 milyar dolardan fazla bir bedeli ödeyerek talep ettiğimiz F35’ler ise hala verilmedi. Hal böyleyken, Türkiye ABD şirketi Boeing’ten 225 uçak alma sözü verdi.

Kazanan hep ABD!

Bir yıldır uçaklarımız verilecek diye beklerken; jest üstüne jest yaptığınız dostunuz F35’leri Suudi Arabistan’a sattı.

Biz neden bu haldeyiz?

Meşruiyetini millette değil başka ülke liderinde ararsan, itibarın uçak boyutu olduğunu zannedersen, işte böyle vermeden almaya alıştırırlar.

Belki unuttunuz fakat, devletler arasında mütekabiliyet prensibi vardır.

Hizmet etmeniz gereken Mr. Trump değil, 86 milyon yurttaşınızdır.

Beklentimiz ve önceliğimiz ise Türkiye’nin güvenliğidir.