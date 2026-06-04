İktidar medyası yazarından Kılıçdaroğlu'na FETÖ suçlaması

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç, yazdığı son yazıda hem Özgür Özel ve ekibini hem de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu yanlısı haberleri ile öne çıkan gazetedeki son yazı bu açıdan dikkat çekti.

Yazısında CHP'deki 'arınma' sürecinin Deniz Baykal döneminden hemen sonra yapılması gerektiğini ifade eden Yücel Koç, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün etkin olduğu zamanlarda işbirliği içerisinde olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına FETÖ eli ile getirildiğini savunan Koç, Kılıçdaroğlu'nun genel merkez binasına gelerek yaptığı 'özür' içerikli konuşma için, "Şimdi özür dileyerek "günah çıkarmaya" çalışıyor." dedi.

Koç, yazısında CHP'yi topyekun bir şekilde FETÖ ile işbirliği yapmakla suçlarken Kılıçdaroğlu için, "Bay Kemal, kendisini ayak oyunlarıyla deviren Ekrem İmamoğlu ve suç ortağı Özgür Özel’le ilgili bugün söylediklerinde sonuna kadar haklıdır, lakin kendisi de en az onlar kadar suçludur. “Bilmiyordum” gibi insan aklıyla alay edercesine bir savunmanın hiçbir kıymeti yoktur, çünkü ülkemize ihanet sayılabilecek yukarıda saydığım şunca hadiseyi biz bile yıllarca yazdık, umursamadı ve aynen devam etti." ifadelerini kullandı.

"ARINMA OLACAKSA 2010'DAN BAŞLAMALI"

Koç CHP'de Kılıçdaroğlu'nun deyimi ile 'arınma' olacaksa bunun Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirildiği zamandan itibaren yapılması gerektiğini söyledi:

"Bugün CHP’de bir temizlik ve arınma yapılacaksa, öyle 2023’ten sonrası için falan değil, Deniz Baykal’ın kaset skandalı ile başlatılan partinin yeniden dizayn edildiği 2010’dan bu tarafa yapılmalı."