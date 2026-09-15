Hava sahasına giren İHA NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinin hava sahasına giren bir İHA’nın NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Nauseda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Litvanya hava sahasına az önce giren bir İHA, NATO savaş uçakları tarafından imha edildi. Müttefik personele hızlı müdahalesi için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde hava sahasının korunmasına yönelik hazırlıkların bölge için hayati önem taşıdığını belirten Nauseda, “Litvanya, NATO müttefiklerimizle birlikte hava sahasını savunacak” dedi.

İHA BELARUS’TAN GİRDİ

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ilk değerlendirmelere göre Belarus’tan Litvanya hava sahasına giren İHA, Kaunas iline bağlı Kaisiadorys ilçesindeki Pratkunai köyü yakınlarında NATO savaş uçakları tarafından imha edildi.

Olayın ardından Vilnius Havalimanı’nın faaliyetleri ile hava sahasında bazı kısıtlamalara gidildi. Hava saldırısı tehdidinin ortadan kalktığının açıklanmasının ardından havalimanındaki faaliyetler yeniden başlatıldı.