Hakkındaki tedbir kararı kaldırılmıştı: Özgür Özel'den Gökhan Günaydın hamlesi

Seçilmiş CHP Genel Başkanı ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığına hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın için yazı gönderdi.

CHP Lideri gönderdiği yazıda, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Gökhan Günaydın hakkındaki "tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırma kararının" kaldırıldığını belirterek, Günaydın'ın makama bağlı haklarının ivedilikle tescil edilmesini istedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TBMM'YE GÖKHAN GÜNAYDIN YAZISI

CHP'de butlan yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı YDK tarafından kaldırıldı.

Bunun üzerine TBMM Başkanlığına yazı gönderen CHP Lideri Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli ihtiyati tedbir kararı sonrası oluşturulan CHP MYK'nın 10 Haziran'da parti tüzüğüne aykırı olarak PM'nin onayı olmadan, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile 7 milletvekilini tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk ettiğini kaydetti.

Siyasi Partiler Kanunu'na, CHP Tüzüğü'ne ve Grup İç Yönetmeliği'ne aykırı alınan bu karar üzerine TBMM'nin tek taraflı olarak 12 Haziran'da grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır'ın önce TBMM web sayfasındaki "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili" ile makam odalarındaki unvanlarını kaldırttığını belirten Özgür Özel, akabinde grup başkanvekilliği makamına resmi araç tahsisinin iptal edildiğini hatırlattı.

Özgür Özel, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun bugün yaptığı toplantıda Gökhan Günaydın hakkında verilmiş olan "tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırılma" kararının oy birliği ile kaldırıldığının kamuoyuna açıklandığını vurgulayarak, "Bu kapsamda 12 Haziran 2026 tarihinde Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın hakkında tek taraflı olarak Başkanlığınızca tesis edilen işlemlerin geri alınarak Sayın Günaydın'ın makama bağlı haklarının ivedi olarak tescil edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim." ifadesini kullandı. (ANKA)