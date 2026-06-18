Son Dakika | Özgür Özel hakkında yeni dokunulmazlık dosyası: TBMM'ye gönderildi
Son dakika haberi... CHP Lideri Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan dosyalar TBMM'ye gönderildi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi.
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA YENİ DOKUNULMAZLIK DOSYASI
CHP Lideri Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için iki yeni dosya daha hazırlandı.
8 CHP'li, 2 İYİ Partili, bir TİP'li ve bir Yeni Yol Partili isim hakkında hazırlanan dosyalar TBMM'ye gönderildi.
14 YENİ DOSYA TBMM'DE
Bu kapsamda hakkındaki dosyalar TBMM'ye gönderilen milletvekilleri şu şekilde:
- Özgür Özel (CHP) – 2 dosya
- Turhan Çömez (İYİ Parti)
- Mustafa Sarıgül (CHP) – 2 dosya
- İsmet Güneşhan (CHP)
- Eylem Ertuğ Ertuğrul (CHP)
- Ulaş Karasu (CHP)
- Süleyman Bülbül (CHP)
- Cemal Enginyurt (CHP)
- Cevdet Akay (CHP)
- Hakan Şeref Olgun (İYİ Parti)
- Mesut Doğan (Yeni Yol Partisi)
- Ahmet Şık (TİP)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi