Son Dakika | Özgür Özel hakkında yeni dokunulmazlık dosyası: TBMM'ye gönderildi

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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gönderildi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA YENİ DOKUNULMAZLIK DOSYASI

CHP Lideri Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için iki yeni dosya daha hazırlandı.

8 CHP'li, 2 İYİ Partili, bir TİP'li ve bir Yeni Yol Partili isim hakkında hazırlanan dosyalar TBMM'ye gönderildi.

14 YENİ DOSYA TBMM'DE

Bu kapsamda hakkındaki dosyalar TBMM'ye gönderilen milletvekilleri şu şekilde: