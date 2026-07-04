Gizli tanığın tek cümlelik beyanı ile Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü tutuklandı

Eski Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Köksal'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, müvekkillerinin 2 Temmuz 2026 akşamı gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında yalnızca yasa dışı madde kullanımına ilişkin iddialarla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

Açıklamada, gözaltı sürecinde Köksal'a Ankara ve İstanbul'da iki ayrı uyuşturucu testi yapıldığı ve her iki testin de negatif sonuç verdiği belirtildi. Ayrıca evinde gerçekleştirilen aramalarda herhangi bir uyuşturucu madde ya da suç unsuruna rastlanmadığı iddia edildi.

TEST SONUCU NEGATİF AMA GİZLİ TANIĞIN TEK CÜMLESİ YETERLİ DELİL SAYILDI

Avukatlar, buna rağmen Köksal hakkında "uyuşturucu kullanmayı kolaylaştırma" suçlaması yöneltildiğini savunarak, tutuklama kararının tek dayanağının kimliği açıklanmayan bir gizli tanığın soyut beyanı olduğunu ileri sürdü.

Tutuklamaya gerekçe olarak sunulan tek unsurun, kimliği belirsiz bir gizli tanığın sadece “Sadık Can Köksal uyuşturucu kullanırdı” şeklindeki soyut, tutarsız ve hiçbir maddi kanıta dayanmayan iddiası olduğu öğrenildi.

"GERÇEĞİN VE HAKLININ ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANCIMIZLA..."

Köksal'ın durumu hakkında çalıştığı Çankaya Belediyesinden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: