Gazetecilere çirkin sözler sarf eden butlancının kim olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısının ardından butlan sözcüsü Müslim Sarı’nın danışmanı olduğu belirtilen kişi, gazetecilere yönelik hadsiz bir ifade kullandı. Tepki toplayan ifadenin ardından Sarı’nın danışmanının kim olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Doğan olduğu öğrenilen kişinin, sosyal medyada da Kılıçdaroğlu ile yan yana fotoğraflar paylaştığı görüldü.

YALANLADILAR AMA BESBELLİ BUTLAN SÖZCÜSÜNÜN DANIŞMANI

Doğan'ın Sarı'nın danışmanı olduğu iddiasını butlan CHP'sinin kurmayları yalanlamaya çalışsa da aksini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Doğan'ın, butlan sözcülüğü için WhatsApp grubu kurduğu görüldü. Gazetecilere yönelik "sarı zarf" imasında bulunan Doğan'ın, olayın ardından gazetecileri WhatsApp grubundan çıkardığı görüldü.

Dün Halk TV'de konuşan CHP Lideri Özgür Özel de Doğan'ın gazetecilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel şunları ifade etti:

"Bütün muhabir arkadaşlar özellikle kadın muhabir arkadaşlar canına okudular onun. Öyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi sarı zarfta para dağıtıyormuş. O rezil adam, bütün basın meslek örgütleri onu kınıyor falan filan ama o kişi parti sözcüsünün WhatsApp grubunu kuran kişi, danışmanı. Pabuç pahalı görünce, tutuyorlar hem WhatsApp grubunu kapatıyorlar, hem de o kişiye ‘Bir partilimizin yaptığı bu söz kabul edilemez’ diye açıklama yapıyor, sözde parti sözcüsü. Senin danışmanın, adı belli, sanı belli, hepimiz biliyoruz. Senin WhatsApp grubunu, parti sözcü WhatsApp grubunu açan kişi. Öbürü bir yandan diyor ki ‘Bu kabul edilemez bilmem ne.’ Bu yalanları söyleyenleri o binaya doldurdular, o binaya doldurdular.”

Butlan ekibinde Ali Haydar Fırat, Doğan'ın danışman olmadığını iddia etmişti:

"Yaşanan olaydan dolayı son derece üzgün olduğumuzu, söz konusu kişinin herhangi bir danışmanlık görevi bulunmadığını ve kendisiyle ilgili gerekli adımları atacağımızı basın emekçilerinin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

GAZETECİ YAZICIOĞLU İŞİNİ YAPTI BU HADSİZ SÖZLERİ DUYDU

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, CHP Genel Merkezi’nde dün düzenlenen basın toplantısında Müslim Sarı’ya kurultay süreci ve tedbir kararlarına ilişkin sorular yöneltti.

Yazıcıoğlu, “Tüzük olarak referans aldığınız 2025 tüzüğü mü yoksa 2018 mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime gidip gitmeyeceği konusunda atadığınız yeni YSK temsilcisi aracılığıyla bir sorgulamanız, başvurunuz var mı? Şu an Cumhuriyet Halk Partisi fiilen ikili bir yapıda. Bunu ihraçlarla önlemek doğru bir yol haritası mı?” sorularını sordu.

Toplantının sona ermesinin ardından koridorda gazetecilerle karşılaşan ve Müslim Sarı’nın danışmanı Doğan, Yazıcıoğlu’nun sorularına ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu kişinin, “Sarı zarfları alıyor, tabii böyle sorular sorar” dediği belirtildi.

Bu sözler üzerine toplantıyı takip eden gazeteciler tepki gösterdi. Yazıcıoğlu, “Çıkıp açıklayın kim alıyorsa biz de bilelim” dedi.

Salondaki diğer gazeteciler de “Bir gazeteciye para aldı, demek ne demek?! Hepimiz birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz, sizi tanımıyoruz. Burası CHP mi başka bir yer mi?” sözleriyle tepki gösterdi.

Bazı gazeteciler ise “Böyle bir iddianız varsa yargıya gidin, gazetecileri neden itham altında bırakıyorsunuz? Burası CHP mi yoksa başka bir yer mi, biz anlamadık” diyerek söz konusu ifadeye karşı çıktı.

Yaşananların ardından Müslim Sarı da açıklama yaptı. Sarı, söz konusu kişinin resmî bir görevi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün basın toplantısı sonrasında gazetecilerle sohbet esnasında talihsiz bir olay yaşanmıştır. Resmî bir görevi olmayan bir partilimizin sözlerini tasvip etmiyorum. Basın emekçilerimizin soru sorma hakkını her zaman destekliyorum.”

Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından disipline sevk edilen CHP'li Burhanettin Bulut da olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bulut, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ahlaksız, edepsiz, iftiracı! Gazetecileri tenhada ‘sarı zarf’ almakla itham edip, kameralara bakamıyor bile. Genel Merkez’de uzun mesai saatleri boyunca emek veren, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için görevini yapan gazeteciler, yalnızca mesleklerinin gereğini yerine getiriyor. İftiralarınızda boğulun!”