Üç sanatçıdan Kılıçdaroğlu yönetimine ihtarname: Orta Çağ karanlığı eserlerimizi kullanamaz

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultay sonuçlarını ortadan kaldırarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu tedbiren genel başkanlığa getiren mutlak butlan kararına sanat dünyasından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Daha önce sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak şarkılarının butlan yönetimi tarafından kullanılmasını istemeyen Cahit Berkay, Suavi ve İlkay Akkaya, bu kez CHP Genel Merkezi'ne resmi ihtarname gönderdi.

"ORTA ÇAĞ KARANLIĞINA İTİRAZ"

T24'ün haberine göre sanatçıların avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından hazırlanarak notere sunulan ihtarnamede şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaşanan rejim kaygısından bağımsız düşünmeyen müvekkillerimiz, kendi eserlerini, sanatlarını, bu coğrafyanın gerçeklerini, özünü ve toplum realitesini, tüm yaşam formlarını, entelektüel fikriyatını bir bütün olarak değerlendirerek bugün yaşadığımız Orta Çağ karanlığına itiraz etmektedirler."

İhtarnamede, mutlak butlan kararı sonrası ortaya çıkan yönetim yapısının demokratik temsil iradesi bakımından derin tartışmalara neden olduğu ve sanatçıların meşruiyeti sorgulanan bir sürecin parçası olmayı reddettiği ifade edildi.

"SANAT, HALK İRADESİNİN ERKE BOYUN EĞMEYEN BİR İFADESİDİR"

İhtarnamenin devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Müvekkillerimiz yaşamı boyunca sanat kuramını; demokratik değerlerin, halk iradesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün bir yansıması ve erke boyun eğmeyen bir ifadesi olarak görmüş, eserlerini bu anlayış doğrultusunda üretmiş ve kamuoyuyla paylaşmış sanatçılar olarak, eserlerinin söz konusu süreçten kaynaklanan yönetim anlayışıyla ilişkilendirilmesini onaylamamaktadırlar. Nitekim müvekkillerimiz; eser sahibi olduğu, bestelediği ve sözlerini yazdığı eserlerin söz konusu yönetim tarafından düzenlenecek toplantılarda, kurultaylarda, mitinglerde, organizasyonlarda, tanıtım faaliyetlerinde, siyasi propaganda çalışmalarında, sosyal medya içeriklerinde, dijital yayınlarda veya sair faaliyetlerde kullanılmasını kabul etmemektedirler. Zira müvekkillerimiz, mutlak butlan kararı sonrasında ortaya çıkan yönetim yapısını ve bu yapının dayandığı anlayışı demokratik değerler ve halk iradesi bakımından benimsememekte; eserlerinin bu anlayışın temsilinde, desteklenmesinde veya meşrulaştırılmasında herhangi bir şekilde kullanılmasına rıza göstermemektedir."

DAVA UYARISI

Aksi durumda derhal dava açılacağı bildirilen ve halihazırda kullanılan eserler varsa derhal sonlandırılması istenen ihtarnamede, sanatçıların eserlerinin butlan yönetimi tarafından kullanılmasına izin vermeyeceği net bir şekilde ifade edildi.