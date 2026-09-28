Fon skandalı yargıya taşınıyor: Tüm detaylarıyla araştırılacak!

İYİ Parti, kamuoyunda geniş yer bulan fon skandalına ilişkin harekete geçti. İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek, "İddiaların bütün yönleriyle hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın araştırılması, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için hukuki şikayetle dava haklarımızı sonuna kadar takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ FON SKANDALINI YARGIYA TAŞIYOR

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, gündemdeki fon skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Olgun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde kamuoyunun gündeminde geniş şeye bulan 'fon yolsuzluğu' iddialarını İYİ Parti olarak büyük bir dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Özellikle küçük yatırımcıların yıllarca emek vererek biriktirdiği paralarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Vatandaşın alın teriyle oluşturduğu birikimin herhangi bir kişi veya grubun haksız kazanç elde etmesinin aracı haline getirilmesine müsaade edilmemelidir."

"SÜRECİ SİYASİ TARTIŞMA DEĞİL HUKUK VE GÜVEN MESELE OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Sürecin sadece bir siyasi tartışma olmadığını vurgulayan Hakan Şeref Olgun, hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak açıkça ifade etmek isterim ki; bu süreci yalnızca siyasi bir tartışma olarak değil hukuk, adalet, kamu yararı ve ekonomik güven meselesi olarak değerlendiriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da talimatlarıyla iddiaların bütün yönleriyle hiçbir kişi veya kurum korunmaksızın araştırılması, kimlerin bu yapının içerisinde yer aldığı, kimlerin menfaat sağladığı, varsa kamu görevlileriyle siyasi bağlantılarının bulunup bulunmadığının bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için hukuki şikayetle dava haklarımızı kullanarak sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezaları alması için sonuna kadar takip soracağız."

"MİLLETİN ALIN TERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Sorumluların makamına ve siyasi çevresine bakılmaksızın yargılanması gerektiğini ifade eden Olgun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için ölçü nettir: Sorumlunun kim olduğuna, hangi makamda bulunduğuna veya hangi siyasi çevreyle ilişki olduğuna bakılmaksızın; hukuk herkes için eşit uygulanmalıdır. İYİ Parti olarak küçük yatırımcının vatandaşı ve milletimizin hakkının, hukukunun takipçisi olacağız. Milletin alın teri sahipsiz değildir. Hukuk herkes için vardır. Sorumlular kim olursa olsun hesap vermelidir." (ANKA)