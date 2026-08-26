Fatma Hürriyet Kaplan CHP plakalı makam aracını satışa çıkardı!

Tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kullandığı 06 CHP 40 plakalı makam aracı satışa çıkarıldı. Cezaevindeyken CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçen Hürriyet’in yıllardır kullandığı araç için 985 bin TL istendi. Hürriyet, aracını; sarı site olarak anılan araç satış sitesine, "Temiz makam aracı" ilanı ile yayınlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İzmit Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Hürriyet, geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Satış ilanı, 25 Ağustos 2026’da sahibinden.com’da yayımlandı. “Fatma K.H.” adlı kullanıcı tarafından “Temiz makam aracı” başlığıyla verilen ilanda, 2013 model Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI Ambiente için 985 bin TL fiyat belirlendi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nden verilen ilanda, aracın 400 bin kilometrede olduğu belirtildi.

Kaplan, X hesabından da şunu paylaştı:

"Yıllardır Fatma Başkan’ın birçok yolculuğuna ve hatırasına eşlik eden yol arkadaşı, şimdi yeni yol arkadaşını bekliyor.

Güzel anılarla, güzel yollara…"

PLAKASI CHP...

Siyah renkli makam aracının 06 CHP 40 plakalı olması ilanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Hürriyet’in tutukluluğu sırasında CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçmesinin ardından CHP ibareli aracın satışa sunulması dikkat çekti.

İlandaki bilgilere göre dizel ve manuel araç, 2 bin 149 cc motor hacmine ve 163 beygir güce sahip. Ruhsatta kamyonet olarak kayıtlı aracın ağır hasar kaydının bulunmadığı ve takas düşünülmediği belirtildi.

TAVANIN NEDEN BOYALI OLDUĞUNU AÇIKLADI

İlanın açıklama bölümünde aracın bakımları ve tavanındaki boya hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm bakımları zamanındayapılmış makyajlı kasa aracım satılıktır. Mesaj ile iletişime geçebilirsiniz ben size dönüş yapacağım. Tavan boyalıdır anten söküldükten sonra mecburen boyandı.”

KİŞİSEL EŞYALARI ARAÇTA

İlanda yer alan fotoğraflarda, aracın arka bölümünde Kocaelispor atkısı, boyun yastıkları, renkli bir şal ve çeşitli kişisel eşyaların bulunduğu görüldü.

400 bin kilometredeki makam aracına 985 bin TL değer biçilirken, neden satışa çıkarıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.