Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti, YENİ Partili Murat Emir ateş püskürdü: Maşayı tutan eller de hesap verecek

Fon soruşturmasına adı karışarak "Affımı istedim" diyerek istifa eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kelle verdik şovuyla asıl başları kurtarma devri bitti. Maşayı tutan eller de hesap verecek" diyerek iktidara çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Emir, atılan adımı "piyon feda etme" olarak nitelendirerek sürecin tek bir istifayla kapatılamayacağını vurguladı.

"NE GÜZEL TEZGÂH!"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin peşini bırakmayacaklarını da vurgulayan Murat Emir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne güzel tezgâh! Beraber karar al, beraber yürü; mızrak çuvala sığmayınca bir kişiyi hatalı ilan edip kenara çekil!

Sıkıştıklarında bir piyon feda edip bütün tahtayı kurtarma oyununu çok iyi bilirler. Ama bu kez perde öyle kolay kapanmayacak.

Kimse 500 bin insanımızın gözünün içine baka baka "Eski bakan yanlış yaptı, gereğini yaptık" masalı okumasın. Bir koltuk feda ederek, milletin kursağından çalınan lokmanın hesabını kapatamazsınız.

"Kelle verdik" şovuyla asıl başları kurtarma devri bitti. Maşayı tutan eller de hesap verecek. Bu defa olmayacak.

Bu defa olmayacak!"