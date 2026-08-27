Erdoğan'ın yetkilerini azaltacak raporu AKP kurmayları hazırladı! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

AKP kurmaylarının hazırladığı raporda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bazı yetkilerinin Bakanlar Kuruluna devredilmesi önerildi. TBMM’nin güçlendirilmesini öngören çalışmada, bakanların milletvekilleri arasından atanması, Mecliste sözlü soruları yanıtlaması ve müsteşarlık sistemine dönülmesi gibi parlamenter sistemi hatırlatan düzenlemeler yer aldı.

AKP kurmaylarının hazırladığı raporda TBMM’nin güçlendirilmesi, bakanların milletvekilleri arasından seçilmesi ve müsteşarlık sistemine dönülmesi önerildi. Cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin de Bakanlar Kuruluna devredilmesi gündemde.

AKP’de yeni anayasa çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yapılabilecek değişiklikler de masaya yatırıldı. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, sistemin tamamen değiştirilmesi yerine kapsamlı biçimde revize edilmesi önerildi.

Raporda öncelikle TBMM’nin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bakanların milletvekilleri arasından atanması ve milletvekilliklerinin devam etmesi planlandı. Ancak bakanların komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılan oylamalara katılmaması önerildi.

BAKANLARA MECLİSE KATILMA ZORUNLULUĞU

Rapora göre bakanlar, görev alanlarıyla ilgili kanun teklifleri görüşülürken komisyonlarda ve Genel Kurulda bulunacak. Milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlamak için ayda iki kez Meclise gelecek.

Denetim oturumlarının 15 günde bir salı günü ve bir saat süreyle yapılması planlandı. Her oturuma iki bakan katılacak. Tüm bakanların her yasama yılında en az bir kez bu oturumlarda milletvekillerinin sorularını yanıtlaması zorunlu olacak.

BAZI YETKİLER BAKANLAR KURULUNA GEÇECEK

Çalışmada, cumhurbaşkanına ait bazı yetkilerin Bakanlar Kuruluna devredilmesi de yer aldı. Bazı kararların cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulunun ortak imzasıyla alınması, bazı kararların ise yalnızca Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanması önerildi.

BAKAN YARDIMCILIĞI YERİNE MÜSTEŞARLIK

AKP içinde bakan yardımcılığı sisteminden beklenen verimin alınamadığı değerlendirmesi yapıldı. Bu nedenle bakan yardımcılıklarının kaldırılması ve müsteşarlık sisteminin yeniden getirilmesi gündeme alındı.

Raporda ayrıca cumhurbaşkanı seçiminin iki turu arasında en az 10 puan fark aranmasına ilişkin bir öneri bulunduğu belirtildi. Ancak bu başlıkta henüz ortak bir görüş oluşmadığı ifade edildi.

“YENİ ANAYASA 400’Ü AŞKIN OYLA KABUL EDİLİR”

AKP’li kurmaylar, Mecliste yeni anayasa için uygun bir ortam oluştuğunu savundu. Yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

“Terörsüz Türkiye hedefinde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilen çerçeve yasanın ardından, Meclis’te yeni bir atmosfer ortaya çıktı. Yeni bir anayasa değişikliği 467 oy oranını yakalamasa da 400’ü aşkın bir oyla kabul edilir. Bu atmosferi değerlendirmeliyiz. Sistemi nasıl revize ederiz, onun üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tamamen değişmeyecek ama özellikle Meclis’te gözle görülür bir revizyon söz konusu olacak. Sistemin revize edilmesini 25. Yılı Vizyon Belgemize de koyduk”