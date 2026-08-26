Dört dev anket peş peşe paylaşıldı! YENİ Parti oraya merdiven dayadı butlan baraj altı kaldı

Dört araştırma şirketinin haziran ve temmuz aylarına ait seçim anketi sonuçları paylaşıldı. Gündemar, Metropoll, SONAR ve Ank-Ar tarafından yapılan araştırmalar da karşılaştırıldı. Çalışmada üç partinin iki aydaki oy değişimi incelendi. Verileri, Gazeteci Fatih Altaylı, köşesinde paylaştı. Veriler, YENİ Parti ve AKP'nin oylarını artırdığını, butlan CHP'sinin ise baraj altında kaldığını gösterdi.

Dört araştırmanın ortalamasına göre YENİ Parti’nin oy oranı hazirandaki yüzde 33,1 seviyesinden temmuzda yüzde 36,7’ye yükseldi. AKP'nin ortalaması yüzde 27,3’ten yaklaşık yüzde 30’a çıktı.

Butlan CHP'sinin ortalama oy oranı ise yüzde 4,4’ten yaklaşık yüzde 4,6’ya yükselmesine rağmen seçim barajının altında kaldı.

GÜNDEMAR

Gündemar’ın haziran araştırmasında YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 33,2 olarak ölçüldü. AKP yüzde 27,4, butlan CHP'si ise yüzde 4,3 oy aldı.

Temmuzda YENİ Parti yüzde 38,6’ya, AKP yüzde 31,4’e yükseldi. Butlan CHP'sinin oy oranı yüzde 3’e geriledi.

METROPOLL

Metropoll’ün haziran anketinde YENİ Parti yüzde 33,8, AKP yüzde 27, butlan CHP'si ise yüzde 5 oy aldı.

Temmuz araştırmasında YENİ Parti yüzde 39,1’e çıktı. AKP yüzde 28,8’e, butlan CHP'si ise yüzde 6,3’e yükseldi.

ANK-AR

Ank-Ar’ın haziran araştırmasında YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 32,7 olarak belirlendi. AKP yüzde 27,3, butlan CHP'si ise yüzde 4 seviyesinde kaldı.

Temmuzda YENİ Parti yüzde 34,8’e, AKP yüzde 29,4’e yükseldi. Butlan CHP'sinin oy oranı değişmeyerek yüzde 4 oldu.

SONAR

SONAR’ın haziran anketinde YENİ Parti yüzde 32,7, AKP yüzde 27,5, butlan CHP'si ise yüzde 4,3 oy aldı.

Temmuzda YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 34,3’e çıktı. AKP yüzde 30,2’ye, butlan CHP'si ise yüzde 5’e yükseldi.