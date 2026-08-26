Seçmenler yanlış buldu: AKP transferleri için yapılan son anket

Son genel ve yerel seçimlerin ardından muhalefet partilerinden seçilen başkan ve vekillerin AKP'ye transfer olması ve Erdoğan'ın açık kapı politikası kamuoyunda ve siyasi çevrede tartışılmaya devam ederken kritik bir anket yayımlandı.

Nefes'ten Aytunç Erkin, AREA sonuçlarını köşesine taşıdı. AREA Araştırma’nın, 17- 20 Ağustos 2026 tarihleri arasında 81 ilde toplam 183 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 27 kişiyle yaptığı araştırmada vatandaşlara “AK Parti’ye başka partilerden geçen belediye başkanları ve milletvekillerinin tutumunu doğru buluyor musunuz?” sorusu soruldu.

Transferleri yanlış bulanların oranı yüzde 64.3, doğru bulanların oranıysa yüzde 22.1 seviyesinde çıktı.

AKP VE MHP SEÇMENLERİNDEN FİRE

Kendisini AKP ve MHP seçmeni olarak tanımlayanların yanıtlayanların oranı da dikkat çekti. Sonuçlara göre AKP seçmeninin yüzde 30.7'si, MHP seçmeninin de yüzde 48.8'i bu transferlerin yanlış olduğunu ifade etti.