Erdoğan'a çok yakın isim yeni Anayasa için bir kez daha "Referandum" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden Hayati Yazıcı, yeni Anayasa tartışmaları kapsamında referandum seçeneğini bir kez daha gündeme getirdi.

MECLİS'TE UZLAŞMA BEKLENTİSİ

Yazıcı, 7 Haziran 2026’daki açıklamasında da yeni anayasa için son sözü milletin söyleyeceğini belirterek, “referandum” mesajı vermişti. Aradan yaklaşık bir buçuk ay geçtikten sonra bu kez Abant’taki toplantıda konuşan Yazıcı, hazırlanacak yeni anayasanın Meclis’te uzlaşma sağlandıktan sonra halkın onayına sunulacağını söyledi.

AKP Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Toplantısı, Bolu’daki Abant Gölü Milli Parkı’nda başladı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katıldı. Programın iki gün süreceği belirtildi.

Toplantının açılışında konuşan Yazıcı, bugüne kadar Anayasa’da 19 kez değişiklik yapıldığını söyledi. Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirten Yazıcı, şunları söyledi:

“En önemli değişikliği bildiğiniz gibi 15 Temmuz gaddar alçak darbe teşebbüsünden sonra Cumhur İttifakı olarak nitelediğimiz ittifak öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da başkanlık modelini inşa etmiş bütünlüğüne koymuştur. Türkiye elbet yeni bir anayasayı birlikte Meclis’te konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu da hedefimize ulaştırırız ve ulaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Sorunlarımız yok değil, sorunlarımız var. Türkiye'nin bugün gündemde yer alan en önemli maddelerden bir tanesi ‘Terörsüz Türkiye.’ Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, bütünlüğümüzdür, kardeşliğimizdir. Bunu ölçecek hiçbir değer yoktur. Bunun kıymeti, değeri ölçülemeyecek büyüklükte ve önemlidir. Dolayısıyla bu konuda da Cumhur İttifakı olarak gerekli açıklamalar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Yol yürüyüşümüz devam ediyor”

SÜREÇ YASASI İÇİN AÇIKLAMA

Yazıcı, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'ndeki defi yasal düzenleme hazırlıklarının devam ettiğini açıkladı. Süreçte şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetileceğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

“Bununla alakalı bir çerçeve düzenleme, yasal düzenleme yapılacak. Onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararına olan neyse inşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız. 25 yıldan bu yana Türkiye'yi yönetiyoruz. 25 yıldan beri el atmadığımız alan yok. Siyasetimiz kapsayıcı, kuşatıcıdır. Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkasında veya mahzenlerde terk etmedik. Her konuyu öncelikleri belirlemek süreciyle ele aldık ve Türkiye'yi inşa ede ede bu güne taşıdık.” (DHA)