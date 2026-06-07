CHP operasyonu anayasa hazırlığını da hızlandırdı! Hayati Yazıcı duyurdu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı'nda, yeni anayasanın referandumla yapılacağını söyledi.

"Anayasa yapmak, milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasa için son sözü yine millet söyleyecek, yani referandumla hayat bulacaktır. Türkiye'nin ikinci yüzyılına yakışacak olan ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturmak, önemli hedeflerimiz arasındadır"

TAM DA CHP OPERASYONLARININ PEŞİNE

Erdoğan'ın uzun zamandan beri istediği bu değişikliğinin tam da CHP'li belediyeler ile başlayıp parti yönetimine butlan kararı verilmesinin ardından geldi.

REFERANDUMA GİDİLMESİ İÇİN 360, DOĞRUDAN GEÇMESİ İÇİN 400 VEKİL GEREKİYOR

21 Mayıs tarihinde verilen butlan kararının ardından CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın vekil sayısı 27 olarak tahmin ediliyor. Hayati Yazıcı'nın dediği gibi yeni anayasanın halkın önüne gelmesi için 360 vekil gerekiyor. Peki Meclis'te yeni anayasaya kimler 'evet' der?

Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere ayrı bir parantez açılırsa ve DEM Parti'nin de hali hazırda devam eden süreç nedeniyle yeni anayasaya 'evet' deme senaryosu göz önüne alınırsa bu sayı 410'a kadar çıkıyor.

AKP: 275

MHP: 46

HÜDAPAR: 4

DEM PARTİ: 56

DBP: 2

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİL SAYISI: 27

410 sayısı söz konusu anayasanın doğrudan kabulü anlamına geliyor.

PEKİ DEM PARTİ BLOK ŞEKİLDE 'HAYIR' OYU VERİRSE?

DEM Parti CHP'ye yapılan operasyonlara başından beri karşı duran açıklamalar yapıyor. Özel, CHP binasından polis eli çıkarılmalarının ardından yeni genel merkezlerinin TBMM olduğunu ifade etmiş, buradaki ilk resmi ziyaretini de DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan yapmıştı.

Muhalefet çevrelerinde sürece rağmen DEM Parti'nin Erdoğan'ı bir kere daha aday yapacak bir değişikliğe onay vermeyeceği de ifade edilenler arasında. Peki bu durumda Meclis dağılımı ne şekilde oluyor?

AKP: 275

MHP: 46

HÜDAPAR: 4

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN VEKİL SAYISI: 27

ERDOĞAN'IN İHTİYACI 8 VEKİL

Bu dağılım ile beraber sayı 352'ye ulaşıyor. Yani Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin tamamı anayasa değişikliğine onay verip DEM Parti vekillerinin de blok şekilde 'hayır' oyu vermesi halinde AKP'nin en azından referanduma gitmesi için 8 vekile ihtiyacı oluyor.

Meclis'te 10 bağımsız, 4 Yeniden Refah Partili, 1 DSP'li ve bir Demokrat Partili vekil bulunuyor. DEM Parti'nin blok şekilde 'hayır', Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu belirtilen 27 vekilin de blok şekilde 'evet' demesi halinde AKP'nin 8 vekili daha ikna etmesi gerekiyor.