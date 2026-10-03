Erdoğan Selçuk Bayraktar'a verdiği talimatı açıkladı: Damada dedim ki...

TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa ayağında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, konuşmasında damadına seslendi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a Şanlıurfa için özel talimat verdiğini açıkladı.

"DAMADA DEDİM Kİ..."

Şanlıurfa'nın köklü bilim tarihine dikkat çeken Erdoğan, Bayraktar'a seslenişini şu sözlerle anlattı:

"Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, matematikte, astronomide, geometride, fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. El-Battani'den Sinan bin Sabit'e, Harranlı İbn Vasıf'tan Yunus el-Harrani'ye onlarca, yüzlerce bilim insanı burada yaptıkları çalışmalarla insanlığa çok kıymetli eserler hediye etmiştir. İşte bu yüzden mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da düzenledik.

Damada dedim ki: 'Şanlıurfa'ya bu yakışır. Şanlıurfa'yla inşallah şöyle bir semaya doğru huruç ederiz.'

İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın, Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin."