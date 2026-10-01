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Halk TV Türkiye Son dakika | Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özel'den 'lüzumsuz' yanıtı

Son dakika | Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özel'den 'lüzumsuz' yanıtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret hakkında değerlendirmesi sorulan Özel, "Değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek olarak değerlendiriyorum" dedi.

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CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz bir ziyaret düzenledi.

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ÖZEL: LÜZUMSUZ DEĞERLENDİRME

Meclis açılışında önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel'e bu ziyaret soruldu. Özel, Tugay'ın ziyareti hakkında düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek olarak değerlendiriyorum. Teşekkür ederim, sağ olun."

CEMİL TUGAY'IN ZİYARET AÇIKLAMASI

Dün Erdoğan'ı ziyaret eden Cemil Tugay, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel Cemil Tugay Recep Tayyip Erdoğan
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