Dünya butlan kararına şaştı kaldı! İşte dış basında yazılanlar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada 'mutlak butlan' kararı verdi.

Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar verdi.

MUTLAK BUTLAN KARARI DÜNYADA GÜNDEM OLDU

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına tepkiler sürerken, karar dünya basınında da gündem oldu.

Çok sayıda uluslararası yayın kuruluşu, yaşanan gelişmeyi Türkiye'de muhalefetin geleceği ve dengeleri yönünden bir kırılma anı olarak değerlendirdi.

İŞTE DIŞ BASINDA YAZILANLAR

Financial Times (FT), Ankara’daki bir mahkemenin CHP’nin 2023 kurultay sonuçlarını geçersiz sayarak Özgür Özel ve mevcut yönetimi görevden aldığı yönündeki iddialara yer verdi. Haberde, bu kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi etkisini güçlendirebileceği ve eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetimine dönüş ihtimalini gündeme getirebileceği ifade edildi. Ayrıca bu durumun 2028 seçimleri öncesinde muhalefet içinde yeni ayrışmalar doğurabileceği değerlendirildi.

THE ECONOMIST: ZORLU KOŞULLARA DAİR UYARI

''Özgür Özel, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı olarak az önce görevinden alındı. Bu haftanın başlarında, bir konuk yazısında, ülkesinde demokratik bir atılımı engelleyen zorlu koşullara dair uyarıda bulundu. Bu yalnızca bir lider değişikliği değil, muhalefetin ivmesini durdurmaya yönelik kapsamlı bir siyasi mühendislik operasyonu görüntüsü veriyor''

THE WASHINGTON POST: PARTİYE VURULMUŞ SON DARBE

''Türk mahkemesi, ana muhalefet partisinin liderinin görevinden alınmasına karar verdi. Bu, partiye vurulmuş son darbe oldu''

GUARDIAN: İKTİDARIN YÜKSELEN MUHALEFET İVMESİNİ FRENLEME ÇABASI

''Karar, iktidarın yükselen muhalefet ivmesini frenleme çabasının yeni adımı görülüyor''

LE MONDE VE DIE ZEIT: ANA MUHALEFETİN MERKEZİNE ULAŞTI