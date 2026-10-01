Devlet Bahçeli ile İmralı Heyeti arasında dikkat çeken diyalog: Selamımı söylersiniz olur mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin yeni yasama yılı resepsiyonunda DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile sohbet etti. Bahçeli’nin heyetin İmralı ziyaretlerine ilişkin sorusunun ardından Buldan’ın verdiği yanıt üzerine Bahçeli, gülümseyerek “Selamımı söylersiniz olur mu?” dedi.

RESEPSİYONDA BİR ARAYA GELDİLER

TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri katıldı.

Resepsiyonda DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına giderek selamlaştı. Resepsiyondan ayrılacakları için Bahçeli’nin yanına geldiklerini belirten TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Bahçeli ile kısa süre sohbet etti.

BAHÇELİ İMRALI ZİYARETLERİNİ SORDU

Sohbet sırasında Bahçeli, Buldan’a “Seyahatiniz oluyor mu? Gidip geliyor musunuz?” diye sordu. Buldan ise Bahçeli’nin sorusuna, “13 Eylül’de gittik en son. Bir ay dolmadı ama bir ay dolduktan sonra gideriz herhalde” yanıtını verdi.

“SELAMIMI SÖYLERSİNİZ OLUR MU?”

Buldan’ın yanıtının ardından Bahçeli gülümseyerek “Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?” dedi. Bahçeli ile sohbetlerinin ardından Pervin Buldan ve Mithat Sancar, resepsiyondan ayrıldı. (ANKA)