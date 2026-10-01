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Bahçeli'den Fatma Betül Sayan Kaya sorusuna yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon skandalına adı karışan AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki tartışmalara ilişkin yöneltilen soruyu yanıtladı.

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Bahçeli'den Fatma Betül Sayan Kaya sorusuna yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin adının fon skandalına karışmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda konuşan Bahçeli, "Yorum yok." dedi.

ADI FON SKANDALINA KARIŞINCA İSTİFA ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 455 binden fazla kişinin mağdur edildiği fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturmaya eski AKP'li Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin de adı karışmıştı.

Skandala konu olan hisselerden 2 milyar lirayı aşkın gelir elde eden Kaya, olayın ortaya çıkmasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı dâhil partideki tüm görevlerinden istifa etmişti.

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BAHÇELİ'DEN 'FONZİ' FATMA SAYAN KAYA SORUSUNA YANIT

Elde ettiği geliri iade edip etmediğine ilişkin tartışmalar sürerken Kaya'nın adının skandala karışması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılının ilk günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan Bahçeli, konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Yorum yapmıyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalı MHP Devlet Bahçeli
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