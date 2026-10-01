Son Dakika | AKP'de fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim belli oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik; fon skandalına adı karıştıktan sonra Sosyal Politikalardan Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine Hülya Terzioğlu'nun atandığını açıkladı.

'FONZİ' KAYA'NIN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamayı şu ifadelerle duyurdu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Sn Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır. Sn Genel Başkan Yardımcımız, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır. Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve Kadın, toplumsal cinsiyet, Deizm, Kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri. 2012’de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur. 2013’te Kadem Sakarya Temsilciliğini yapmıştır. 2023’te Kelam Anabilim Dalında Profesörlüğe atanmıştır. Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."