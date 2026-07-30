DEM Partili eş başkanın görevi tedbiren donduruldu

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Bitlis’in Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda, disiplin sürecinin sağlıklı, objektif ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Erol’un yürüttüğü belediye eş başkanlığı görevinin tedbiren dondurulduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, alınan kararın yalnızca disiplin sürecinin işleyişine ilişkin tedbir niteliği taşıdığı belirtildi. Açıklamada, disiplin soruşturmasının en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilirken, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

DEM Parti açıklamasında, "Tatvan Belediye Eş Başkanımız Mümin Erol hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Bu sürecin sağlıklı ve objektif bir şekilde yürütülmesi amacıyla Mümin Erol’un yürütmekte olduğu belediye eş başkanlık görevi tedbiren dondurulmuştur. Disiplin süreci en kısa sürede tamamlanacak olup kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, disiplin sürecinin gerekçesine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. (ANKA)