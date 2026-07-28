Tülay Hatimoğulları'ndan süreç açıklaması: Dönüş sadece sınırı geçmek değil

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel ve arkadaşlarını tebrik ederek, yeni siyasi oluşumun Türkiye demokrasisine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

TÜLAY HATİMOĞULLARI KONUŞTU

Konuşmasında süreç kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere de değinen Hatimoğulları, çerçeve yasa çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Tüm toplumu ilgilendiren bu sürecin polemiklerden uzak yürütülmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, siyasi partilerin tarihsel sorumlulukla hareket etmesi çağrısında bulundu.

"DÖNÜŞ SADECE SINIRDAN GEÇMEK DEĞİLDİR"

Hatimoğulları, Kürt meselesinin demokratik çözümünün ertelenen bir konu olmaktan çıkarılması gerektiğini savunarak, "Dönüş meselesi dar yorumlanmamalı. Dönüş, sınır kapısından geçmekten ibaret değildir. Dönüş; sürgündekinin ülkesine, cezaevindekinin ailesine, KHK'lının mesleğine, kayyımla iradesi alınan halkın ve seçilmişlerin belediyelerine, yargılananların siyasal hayata dönmesi demektir" ifadelerini kullandı.

İMRALI VURGUSU

Çerçeve yasanın ortak mutabakatla hazırlanması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, düzenlemenin İmralı'yı yok saymayan bir formül içermesi gerektiğini savundu.

Hatimoğulları, "İmralı için özgür yaşam ve özgür çalışma koşulları acilen hayata geçmeli. Gazetecilerden siyasetçilere, hukukçulardan sivil toplum temsilcilerine kadar herkes İmralı'ya gidebilmeli. Heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mutabakatın yasaya yansıması gerekiyor" dedi.

İKTİDARIN TARIM POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Konuşmasında hükümetin tarım politikalarını da eleştiren Hatimoğulları, çiftçiye yeterli destek verilmediğini ve Türkiye'nin tarımda dışa bağımlı hale getirildiğini öne sürdü.