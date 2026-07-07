Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden çiftlikleri basılan Solakoğlu'na destek açıklaması

CHP lideri Özgür Özel'in Gölge Kabinesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu isim olan Sencer Solakoğlu, Bursa'daki hayvancılık işletmesine ait "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası"nın iptal edilmesine Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu adına kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi de açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Solakoğlu'nun işletmesinin de aralarında bulunduğu 19 çiftliğin sertifikasını iptal etmesinin ardından yapılan açıklamada, söz konusu işlemin hukuka aykırı ve siyasi saiklerle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sayın Sencer Solakoğlu’nun sahibi olduğu işletmeye yönelik siyasal iktidarın hukuka aykırı, kasıtlı, düşmanca saldırılarını yakından izliyoruz. Kamu otoritesinin denetim yetkisi elbette vardır. Ancak bu yetki hiçbir koşulda siyasi baskı aracına dönüştürülemez. Kötüye kullanılamaz, keyfileştirilemez. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Gölge Tarım Bakanımız Sencer Solakoğlu, hem sektörde işini çok iyi yapan örnek bir girişimci, hem de Türkiye tarımının sorunları ve çözümünü cesaretle dile getiren bir isimdir. Belli ki iktidar O’nun Türkiye’yi adım adım dolaşmasından, çiftçiyle buluşmasından çok rahatsız olmuştur. Tarımı batıran iktidar, tehdit yöntemleriyle çözümün konuşulmasının da önüne geçme çabasındadır. Bu saldırıların hiçbiri bizi yolumuzdan ayıramaz. Sayın Solakoğlu’nun yanındayız. Hukuku, adaleti ve üreticinin emeğini savunmaya devam edeceğiz."