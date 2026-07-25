Çiğdem Mater ile Mine Özerden'in cezaevi 2. kez değişti! Bu sefer de Silivri'ye sevk kararı

Gezi Parkı davasında 18’er yıl hapis cezasına çarptırılan Çiğdem Mater ile Mine Özerden’in cezaevi beş gün içinde ikinci kez değiştirildi. Mater ve Özerden, 20 Temmuz’da Bakırköy Cezaevi’nden İzmir’deki Şakran Cezaevi’ne gönderilmişti.

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Çiğdem Mater ile belgeselci ve hak savunucusu Mine Özerden, 25 Temmuz’da İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan alınarak İstanbul Silivri’deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Böylece Mater ve Özerden, Şakran Cezaevi’ne götürülmelerinden yalnızca beş gün sonra yeniden İstanbul’a nakledilmiş oldu. (Bianet)

NELER OLMUŞTU?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de açıkladığı Gezi davası kararında Mater ve Özerden’e “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, iki ismin tutuklanmasına da hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023’te Mater ve Özerden hakkındaki cezaları onadı. İki isim, tutuklandıkları Nisan 2022’den 20 Temmuz 2026’ya kadar Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldı.

Mater’in avukatı Hürrem Sönmez, Şakran’a yapılan sevkin ardından ailelerin ve avukatların İstanbul’da bulunduğunu belirtmişti. Sönmez, naklin ziyaretleri zorlaştıracağını ve müvekkillerinin “cezaevinin ötesinde ayrı bir izolasyon” yaşayacağını söylemişti.