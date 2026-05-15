CHP'li Yavuzyılmaz AKP dönemi İBB'sinin AKP Genel Merkezi'ne araç tahsis ettiğini iddia etti

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi bir ihbar yaptığını duyurdu. Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir aracın, 2019 yerel seçim sürecini de kapsayacak şekilde AKP Genel Merkezi’ne tahsis edildiğini öne sürdü.

BELGELERİYLE PAYLAŞTI

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; AKP Genel Merkezi’ne, İstanbul halkına ait kaynaklardan, 2019 yerel seçim sürecini de kapsayacak şekilde; 264 gün boyunca 34 DH 4336 plakalı aracın tahsis edildiğini tespit ettik.”

KULLANAN: AKP GENEL MERKEZİ

CHP’li vekil, araca ilişkin şu bilgileri de paylaştı:

Aracın sahibi: İBB

Aracı kullanan: AKP Genel Merkezi

Marka: Renault / Model: Megane

Motor No: K9KG657R040076

Şase No: VF17RFB00059780066

Tahsis ve teslim tarihleri: 19.07.2018 - 09.04.2019

Tahsis süresi: 264 gün

“MASRAFLAR DA İBB KASASINDAN ÖDENİYORDU”

Yavuzyılmaz, ayrıca bu süre boyunca aracın aylık kirası, HGS/OGS masrafları ve akaryakıt giderlerinin de İBB kasasından karşılandığını iddia etti. Paylaşımının sonunda, “Haydi bakalım, gereğini yapın da görelim” diyerek savcılığa çağrıda bulunan Yavuzyılmaz, iddialarını belgelerle desteklediğini de vurguladı.

BAŞSAVCILIĞA ÇAĞRI

CHP'li Yavuzyılmaz duruma ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar ediyorum!

AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde;

AKP Genel Merkezi’ne, İstanbul halkına ait kaynaklardan, 2019 yerel seçim sürecini de kapsayacak şekilde;

264 gün boyunca 34 DH 4336 plakalı aracın tahsis edildiğini tespit ettik.

Aracı sahibi: İBB

Aracı kullanan: AKP Genel Merkezi

Aracın markası: Renault

Modeli: Megane

Motor No: K9KG657R040076

Şase No: VF17RFB00059780066

Araç tahsis ve teslim tarihleri:

19.07.2018 - 09.04.2019

Aracın tahsis süresi: 264 gün

Ayrıca bu süre boyunca aracın aylık kirası, HGS/OGS masrafları ve akaryakıt giderleri de İBB kasasından ödeniyor.

Haydi bakalım, gereğini yapın da görelim❗️

İşte belgesi⬇️