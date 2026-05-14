CHP'li vekilin sözleri adliye koridorlarında çınladı: Kim oluyorsun sen?

Kars Belediyesi’ne ait tarihi Aynalı Köşk’ün, 2018 yılında bir temizlik şirketine olan borç nedeniyle icra yoluyla piyasa değerinin altında satıldığı iddiasıyla yürütülen davanın ikinci duruşması görüldü. CHP’li Milletvekili İnan Akgün Alp, satış sürecinde ihmali bulunduğunu öne sürdüğü kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesi üzerine dosyayı Danıştay’a taşıyan Alp’in itirazı, Danıştay 1. Dairesi tarafından kabul edildi. Bunun ardından eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açıldı.

Kars Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya Milletvekili Alp ve tutuksuz sanık Orhan Arslan katılırken, eski Belediye Başkanı Karaçanta duruşmada yer almadı. Duruşmada söz alan Alp, sanıkların eylemlerinin “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Aynalı Köşk’ün usulsüz şekilde devralındığını öne sürdüğü kişilerin de yargılanması gerektiğini savundu.

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT ÇIKIŞ

Mahkeme heyeti, dönemin belediye avukatı S.D.’nin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma sonrasında adliye koridorunda Alp ile Orhan Arslan arasında sert bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında Alp, “Hırsızların baskın çıkacağı yer değil, Kars'ın malının çalınacağı yer değil bura. Defol. Kim oluyorsun sen? Sen kimsin? Sen Kars'ın malını çalıp benim gözümün önünde gezecek misin bir de?” diye konuştu.

Yaşanan gerginliğin ardından Orhan Arslan, avukatının müdahalesiyle koridordan uzaklaştırıldığı ifade edildi. (DHA)