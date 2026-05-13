CHP'den 'kayyum'a karşı Demokrasi ve Özgürlük yürüyüşü: Gasbedilen haklarımız için!

Şahan gibi yerine kayyum atanan bir diğer CHP'li olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de iradesine sahip çıkan yurttaşların yürüyüşüne destek oldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Gülnur Saydam'ın aktardığına göre; burada açıklamalarda bulunan Özer, Şişli kayyumunun değişmesine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün öğrendik ki Şişli kayyımına kayyım atanmış… İlk defa gördüğümüz bir şey. Şişli halkıyla dayanışmak üzere; aynı akıbeti yaşayan bir belediye başkanı olarak, sayın Resul Emrah Şahan’ın belediyesine ve Şişli halkına dayanışma duygularımızı göstermek üzere geldik. Halkımızın beklentisi, halk iradesinin gaspı olan bu kayyum garabetinin bir an önce kalkmasıdır."