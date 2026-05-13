CHP'den 'kayyum'a karşı Demokrasi ve Özgürlük yürüyüşü: Gasbedilen haklarımız için!
CHP İstanbul İl Başkanlığı, iktidarın 'kayyum' politikalarına karşı Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşü başlattı. Yürüyüşlerin ilk adresi olan Şişli'de çok sayıda yurttaş, ellerinde pankartlar ile demokrasiye sahip çıkmak için bir araya geldi.
Şişli'de Atatürk Müzesi önünden, CHP'li Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne doğru gerçekleştirilen yürüyüş öncesinde çok sayıda yurttaş bir araya geldi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önümüzdeki süreçte 'Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşleri'ni kentin farklı ilçelerinde sürdürmeyi planladığı öğrenildi.
İşte yürüyüş boyunca yaşananlar...
YURTTAŞLAR İRADELERİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİ
Atatürk Müzesi önünde bir araya gelen yurttaşlar yürüyüşlerine başladı.
"Kent lokantası yetmez, Şişli’yi geri alacağız" pankartı taşıyan yurttaşlar, "Gasbedilen haklarımız için yürüyoruz. Şişli halkının iradesine çöktükleri için yürüyoruz. Oyumuza sahip çıkıyoruz" diye seslendi.
"BEKLENTİ, HALK İRADESİNİN GASPI OLAN BU KAYYUM GARABETİNİN BİR AN ÖNCE KALKMASIDIR"
Şahan gibi yerine kayyum atanan bir diğer CHP'li olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de iradesine sahip çıkan yurttaşların yürüyüşüne destek oldu.
Cumhuriyet Gazetesi'nden Gülnur Saydam'ın aktardığına göre; burada açıklamalarda bulunan Özer, Şişli kayyumunun değişmesine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bugün öğrendik ki Şişli kayyımına kayyım atanmış… İlk defa gördüğümüz bir şey. Şişli halkıyla dayanışmak üzere; aynı akıbeti yaşayan bir belediye başkanı olarak, sayın Resul Emrah Şahan’ın belediyesine ve Şişli halkına dayanışma duygularımızı göstermek üzere geldik. Halkımızın beklentisi, halk iradesinin gaspı olan bu kayyum garabetinin bir an önce kalkmasıdır."