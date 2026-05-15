CHP'den 109'uncu mitinge çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin tutuklu belediye başkanı ve belediye çalışanlarının tutuklanmasına karşı sürdürdüğü “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine pazar günü Balıkesir'de devam edecek.

17 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda gerçekleştirilecek miting için CHP'nin resmi sosyal medya hesabından miting için çağrıda bulunuldu.

"PAZAR GÜNÜ, MARMARA’NIN İNCİSİ BALIKESİR’DE BULUŞUYORUZ!"

CHP'nin paylaşımında "Bizi ne Türkiye’nin dört bir yanında omuz omuza mücadele etmekten, Ne yol arkadaşlarımızın dimdik arkasında durmaktan, Ne de iktidar yürüyüşümüzden bizi vazgeçiremeyecekler! Bu ülkeye adaleti ve özgürlüğü yeniden getirecek; halkın iktidarını kuracağız! Biz kazanacağız!" ifadelerine yer verildi.