CHP'nin 109. mitingi Balıkesir'de düzenlenecek

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı miting serisi devam ediyor. Serinin 109’uncu buluşması 17 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği mitinglerin yeni durağı Balıkesir oldu. Rize’de yapılan 108’inci mitingin ardından parti, bu kez Balıkesir’de yurttaşlarla bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de saat pazar günü 16.00’da mitinge katılarak konuşma yapması bekleniyor.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erdan Köybaşı ise sosyal medya paylaşımında mitingin yalnızca bir siyasi etkinlik olmadığını vurgulayarak, “hakkı gasp edilenlerin, sesi kısılmak istenenlerin ortak itirazı” olduğuna vurgu yaparak ve yurttaşları buluşmaya davet etti.

SOMA KATLİAMI'NIN 12. YIL DÖNÜMÜ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in programında yoğun bir takvim de yer alıyor. Bugün Soma Maden Faciası’nın 12. yıl dönümünde anma programına katılacak olan Özel, 15 Mayıs’ta İzmir’de çeşitli belediye projelerinin açılışları ve tanıtımlarında da bulunacağı ifade edildi.