CHP'de resmen istifa izdihamı yaşanıyor: Ankara'dan Trabzon'a Çanakkale'den Kars'a dalga dalga

Özgür Özel'in "Altı oku çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz" diyerek YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP'de 24 Temmuz'da başlayan istifa dalgası adeta tsunamiye dönüşmüş durumda.

Çok sayıda CHP'li belediye başkanı, YENİ Parti'ye geçmek için CHP rozetini çıkardığını açıkladı.

ANKARA'DAN PEŞ PEŞE İSTİFALAR GELDİ

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in YENİ Parti'ye katılmak için CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından Ankara'dan bir istifa haberi daha geldi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de "Mamak’a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, sizlerin güvenini boşa çıkarmamak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atabilmek adına bir yol ayrımı benim için zorunluluk haline gelmiştir." ifadeleriyle CHP'den ayrıldığını duyurdu.

CHP ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE İLK KEZ KAZANDIĞI KÜTAHYA'YI KAYBETTİ

Ankara'nın yanı sıra diğer illerden de peş peşe istifa haberleri geldi. CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci partisinden istifa etti. Kahveci'nin istifasıyla birlikte CHP, çok partili sisteme geçildiği 1950 yılından bu yana ilk kez kazandığı Kütahya Belediyesini kaybetmiş oldu.

BALIKESİR'DEN İSTİFA HABERİ

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ergin, kararının yeni bir siyasi yolculuğun başlangıcı olduğunu belirterek Ayvalık'a hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Ergin, ayrılık kararının bir veda değil, "ülkenin geleceğine dair umudu büyütmek için çıkılan yeni bir yolculuğun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

ÇANAKKALE YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçeceğini açıklamasının ardından CHP, Çanakkale Belediyesini kaybetmiş oldu.

TRABZON'DA İLK İSTİFA YOMRA'DAN GELDİ

CHP'li Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını bildirdi.

Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"12 Kasım 2024’te, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun daveti, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in kabulüyle CHP'ye katılmıştım. Bizler belediye başkanı olarak siyaseti ikinci plana alır, bulunduğumuz şehre ve ilçeye hizmet etmeyi her zaman önceliklendiririz. Ancak bunun yanında, siyaseten durduğumuz yere de değerlerimiz doğrultusunda önem atfederiz.

Bu doğrultuda biz; genç işsizlere, ekonomik buhran yaşayan emeklilere ve tüm ülkeye umut olma iddiası taşıyanlarız. Bu yüzden atanamayan gençlere, geçinemeyen emeklilere 950 lira verip servislerle ayağına getirtecek, rozet takma tiyatrosu sergileyip Cumhuriyetin kurucu partisini ve değerlerini alay konusu edecek kadar aklını, izanını ve vicdanını kaybetmiş bir anlayışla yol yürümek bizim gibilere yakışmaz. Bu nedenle CHP'den istifa ederek Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve kıymetli hemşehrimiz Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanında Yeni Parti’de yer alacağımı kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

Öte yandan Trabzon'da bir diğer CHP'li belediye başkanı olan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye geçeceği konuşuluyor.

KARS'TAN İSTİFA HABERİ

Kars’ın Selim Belediye Başkanı Barış Koç, belediye meclis üyelerinin tamamıyla birlikte CHP’den istifa ederek siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

Selim Belediye Başkanı Barış Koç; belediye meclis üyeleri Turhan Bozkuş, Müslüm Kızılkaya, Celil Çiftçi, Tekin Aslan, Bilal Aydın, Ahmet İşçi, Salman Çam ve Tahsin Aydın ile düzenlediği basın toplantısında CHP üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Koç, yıllarını verdiği CHP’den ayrılmanın kolay bir karar olmadığını belirterek bugünden itibaren Özgür Özel’in öncülüğünde kurulan YENİ Parti çatısı altında siyasi mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

AYDIN'DA 10 BELEDİYE BAŞKANI BİRDEN İSTİFA ETTİ

İstifa dalgası Aydın'a da sıçradı. 10 ilçe belediye başkanı yayımladıkları ortak bildiriyle CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in imzasının yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 ilçe belediye başkanı olarak birlikte aldığımız kararla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Bu kararımız; anlık bir değerlendirme ya da kişisel bir kırgınlığın sonucu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu butlan süreci, siyasi mücadelemizi ve yol haritamızı yeniden değerlendirmemizi zorunlu kılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları; demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü bizim için her zaman yol gösterici olmuştur. Ancak geldiğimiz noktada, bu değerlere Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde katkı sunmanın mümkün olmadığı kanaatine vardık.

Bu nedenle demokrasi ve adalet mücadelemizi, Genel Başkanlığını Sayın Özgür Özel’in üstlendiği Yeni Parti çatısı altında sürdürme kararı aldık. Bu tercih; kişisel değil, ilkesel ve vicdani bir duruşumuzun sonucudur.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Aydın’ımıza ve ülkemize hizmet etmeyi; Cumhuriyet’in temel değerlerini, millet iradesini ve demokratik hukuk devletini savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kararımızın Aydın’ımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu YENİ Parti'ye geçti (29 Temmuz 2026)

MANİSA'DA YENİ PARTİ'YE TOPLU KATILIM

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da da CHP'den istifa eden il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticileri, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle YENİ Parti'ye katıldı.