CHP'de istifalar ülke sınırlarını aştı: Hep birlikte ayrıldılar

Özgür Özel'in "Yeni bir yol açmak için yola çıkıyoruz." diyerek yeni parti kuracaklarını duyurmasıyla birlikte CHP'de kitleler hâlinde istifalar meydana geldi. Söz konusu istifalar ülke sınırlarını aştı.

CHP Hollanda Birliği Başkanı Murat Han Gedikli ve yönetim kurulu, toplu şekilde parti üyeliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

CHP'DEKİ İSTİFALAR ÜLKE SINIRLARINI AŞTI

CHP Hollanda Birliği'nin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Gedikli, siyasi mücadelelerine seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kurulacak yeni siyasi yapı içinde devam edeceklerini bildirdi.

"Üst üste yaşanan seçim yenilgilerine rağmen değişime kapalı anlayışla aynı çatı altında mücadele etmenin artık mümkün olmadığını" söyleyen Gedikli; CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede mevcut yönetimi kabul etmediğini belirterek Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Murat Han Gedikli

İstifa kararının CHP'nin temel değerlerinden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Gedikli, "Bu adım, baba ocağını terk etmek değil; Atatürk'ün mirasına sahip çıkma mücadelesidir." ifadelerini kullandığını belirtti.

ÖZEL VE İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE YÜRÜYECEKLERİNİ BELİRTTİ

Birlik Başkanı Gedikli, CHP Genel Merkez üyeliğinden istifa ettiğini, buna karşın Hollanda mevzuatına göre faaliyet gösteren CHP Hollanda Birliği'ndeki başkanlık görevini yönetim kurulu ile birlikte sürdüreceğini açıkladı.

Gedikli, siyasi mücadelelerini seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte oluşturulacak yeni siyasi yapı içerisinde devam ettireceklerini kaydetti. (ANKA)