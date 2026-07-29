CHP'de bir devir kapanıyor: Önder Sav istifasını açıklayacak

Türkiye'nin kurucu partisi CHP'de bir devrin perşembe günü sona ermesi bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre CHP'de uzun yıllar genel sekreterlik yapan Önder Sav, yarın partiden istifa edecek.

CHP'nin yaşayan en kıdemli üyelerinden olan Önder Sav, 70 yıllık CHP üyeliğini perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısı ile sonlandıracak.

İSMET İNÖNÜ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN SÜREÇ KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE SONA ERECEK

İkinci CHP Genel Başkanı İsmet İnönü döneminde, 1950'li yıllarda CHP'ye giren Önder Sav, partinin en kıdemli üyelerinden biri oldu.

Bülent Ecevit döneminde Çalışma Bakanlığı da yapan Önder Sav, 10 yıl genel sekreterlik yaparak partinin bir diğer önemli ismi olan Kasım Gülek'in rekorunu da egale etmişti.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTİFASINI AÇIKLAYACAK

Bu sebeple, Sav'ın istifa etmesi son derece sembolik bir öneme de sahip. İsmet İnönü döneminde partiye giren Önder Sav'ın, "mutlak butlan" kararıyla Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP üyeliğini perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısı ile sonlandırması bekleniyor.

İstifasının yanı sıra Önder Sav'ın yarınki basın toplantısında neler söyleyeceği de merak konusu oldu.

Özgür Özel - Önder Sav

ÖZGÜR ÖZEL'E HER FIRSATTA DESTEK VERMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararının ardından Önder Sav, Özgür Özel'e her fırsatta destek verdiğini dile getirmişti.