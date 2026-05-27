CHP Lideri Özgür Özel'in bayramlaşma programı belli oldu

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

CHP Lideri Özgür Özel kurmayların, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde 14 siyasi partiyle bayramlaşma talimatı verdi. Kabul ve ziyaret programı sabah başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek.

Kurban Bayramı’nda siyasi partilerle yapacağı geleneksel bayramlaşma programı netleşti. Program, bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek.

CHP Lideri Özgür Özel'in kurmaylarından CHP'li Murat Emir ve CHP'li Serkan Özcan TBMM’deki kabullerde görev alacak.

Partilere yapılacak ziyaretlerde ise CHP'li Özgür Karabat ile CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu yer alacak.

BAYRAMLAŞMA GÜN BOYU SÜRECEK

Program saat 09.30’da DEVA Partisi ile başlayacak. CHP'li kurmaylar, 10.00’da Anavatan Partisi, 10.20’de Anahtar Parti, 11.30’da İYİ Parti ve 12.00’de Büyük Birlik Partisi ile bayramlaşacak.

Öğleden sonraki programda saat 13.40’ta Demokrat Parti, 14.25’te Gelecek Partisi, 14.50’de Türkiye İşçi Partisi, 15.45’te Zafer Partisi ve 16.15’te Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler yapılacak.

Günün son bölümünde ise saat 16.45’te Millî Yol Partisi, 17.15’te Bağımsız Türkiye Partisi, 17.35’te Saadet Partisi ve 18.00’de Sol Parti ile bayramlaşma gerçekleştirilecek.