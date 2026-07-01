CHP Lideri Özgür Özel Madımak anmasına katılacak
Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde Sivas'ta düzenlenecek anmaya katılacak.
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Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde meydana gelen katliamın 33'üncü yıl dönümünde anma programları düzenlenecek.
2 Temmuz'daki Sivas Katliamı anma yürüyüşünde, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde bir araya gelecek olan yurttaşlar, ardından katliamın meydana geldiği Madımak Oteli'nin önüne yürüyecek.
CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'İN SİVAS PROGRAMI
Saat 10.00'da başlaması planlanan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı öğrenildi. Özel'in yürüyüş sonrasında Madımak Oteli önünde açıklamalarda bulunması bekleniyor.
MADIMAK'IN UTANÇ MÜZESİ YAPILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULAMIŞTI
CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Garip Dede Dergâhı'nda düzenlenen Muharrem ayı orucu programında Alevilerle buluşmuştu.
Burada konuşan Özel, Madımak'ın utanç müzesi olması yönünde çağrıda bulunmuştu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi