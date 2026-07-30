CHP efsaneleri istifa edince butlana 'ciddiye' alın çağrısı yaptı

CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, partinin eski yönetici ve milletvekillerinin istifalarının ardından kurultay çağrısını yineledi. Salıcı, “Çözümü bulacağımız tek zemin Kurultay’dır” dedi.

Daha önce de CHP yönetimine kurultay çağrısı yapan Oğuz Kaan Salıcı, partinin eski yönetici ve milletvekillerinin istifa kararlarının ardından açıklama yaptı.

İstifaların üzüntü verici olduğunu belirten Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir birikimi, bir kültürü, bir hafızayı temsil eden isimlerin istifa kararı üzüntü vericidir.”

Salıcı, üç gün önce CHP’den istifa eden ve hayatını kaybeden eski bakan Orhan Ziya Diren’i de andı:

“Orhan Ziya Diren… Üç gün önce partisine, bugün yaşama veda etti. Cumhuriyet Halk Partili olarak yaşadı, Cumhuriyet Halk Partili olarak ölmeliydi. Onu daima sevgiyle ve rahmetle anacağız.”

"CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR DURUM"

İstifa eden eski CHP yöneticileri ve milletvekillerinin partinin yaşayan tarihi olduğunu vurgulayan Salıcı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Efsane genel sekreter Önder Sav’dan Erol Çevikçe’ye, Erol Tuncer’den Kemal Anadol’a, Ahmet Güryüz Ketenci’den Ethem Cankurtaran’a, Kemal Ekinci’den Haluk Koç’a, Mustafa Özyürek’ten Alev Coşkun’a, Şükrü Elekdağ’dan Hüsnü Bozkurt’a kadar ömrünü Altı Ok çatısı altında geçirmiş parti büyüklerimizin ve yol arkadaşlarımızın istifası, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir durumdur. Adını saydığım ve sayamadığım tüm değerlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaşayan tarihi ve birikimidir.”

CHP’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olduğunu belirten Salıcı, tam olarak şunları paylaştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir birikimi, bir kültürü, bir hafızayı temsil eden isimlerin istifa kararı üzüntü vericidir.

Orhan Ziya Diren… Üç gün önce partisine, bugün yaşama veda etti. Cumhuriyet Halk Partili olarak yaşadı, Cumhuriyet Halk Partili olarak ölmeliydi. Onu daima sevgiyle ve rahmetle anacağız.

Efsane genel sekreter Önder Sav’dan Erol Çevikçe’ye, Erol Tuncer’den Kemal Anadol’a, Ahmet Güryüz Ketenci’den Ethem Cankurtaran’a, Kemal Ekinci’den Haluk Koç’a, Mustafa Özyürek’ten Alev Coşkun’a, Şükrü Elekdağ’dan Hüsnü Bozkurt’a kadar ömrünü Altı Ok çatısı altında geçirmiş parti büyüklerimizin ve yol arkadaşlarımızın istifası, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir durumdur. Adını saydığım ve sayamadığım tüm değerlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaşayan tarihi ve birikimidir.

Partimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partililerin ülkesiyle, kurucu lideriyle ve partisiyle gönül bağını koparması mümkün değildir.

Tepeden tırnağa hiçbir partilimiz kendisini, bizi biz yapan ilke ve değerlerin üstünde görmemelidir.

Vurgulamak isterim ki parti içi eleştiri kültürü bakidir. Bu, bizzat Atatürk’ün 1931 yılındaki 3. Kurultay’da örgütümüze bıraktığı bir yöntemdir. Farklı görüşleri ve sorunları parti içinde tartışarak çözümü aynı zemin üzerinde aramak bize daimi yol göstericimizden nasihattır.

Çözümü bulacağımız tek zemin Kurultay’dır. Kurultay bir an önce ilan edilmelidir. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi; örgütünün aklıyla, delegesinin hür iradesiyle ve parlamentodaki duruşuyla bu süreci aşacak ve kurumsal gücünü yarınlara taşıyacaktır.

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."