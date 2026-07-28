CHP Antalya'da istifa izdihamı: İl ve ilçe örgütleri Yeni Parti'ye yürüdü
Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Antalya'da CHP İl ve ilçe örgütleri toplu halde istifa etti. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde başlayan istifa dalgası, akşam saatlerinde il binası önünde birleşen kalabalığın Yeni Parti'ye yürümesiyle büyüdü.
Yeni Parti'nin kurulmasının ardından CHP'den istifa dalgası Antalya'ya da ulaştı. Bu akşam Antalya'da CHP İl ve ilçe örgütleri birlikte istifa ettiklerini duyurdu. İl ve İlçe başkanlıkları daha sonra toplu olarak Yeni Parti binasına yürüdü.
KEPEZ'DE İLK AÇIKLAMA
Gazeteci Ali Taş'ın haberine göre ilk açıklama saat 17.00'de Kepez İlçe Örgütü önünde gerçekleştirildi. Açıklamanın ardından kalabalık kitlesel olarak Yeni Parti il binasına doğru yürüyüşe geçti.
MURATPAŞA'DA İKİNCİ İSTİFA DALGASI
Saat 17.30'da Muratpaşa İlçe önünde toplanan kalabalık da istifa açıklaması yaparak Yeni Parti il binasına doğru yürüyüşe başladı.
YENİ PARTİYE KATILIM AÇIKLANDI
Saat 19.00'da Yeni Parti Antalya İl binası önünde Kepez ve Muratpaşa'dan gelen kalabalık, diğer ilçelerle birlikte buluştu. Burada CHP tarafından görevden alınan İl Başkanı Nail Kamacı bir konuşma yaparak CHP'den istifa ettiklerini ve Yeni Parti saflarına katıldıklarını açıkladı.