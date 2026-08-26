Başkan tutukluyken belediye AKP'ye geçti: Şile'de Sacit Terzi'ye yoğun tepki
İstanbul Şile'de YENİ Parti tarafından düzenlenen “Millet İradesine Saygı Yürüyüşü”nde vatandaşlar, İl Başkanı Özgür Çelik ve Cemal Enginyurt ile birlikte adalet ve demokrasi vurgusuyla Eski Belediye Meydanı'na yürüdü.
İstanbul’da YENİ Parti tarafından düzenlenen “Millet İradesine Saygı Yürüyüşü” Şile'de devam ediyor.
Vatandaşlar Halk Ekmek Büfesi önünde bir araya geldi. Saat 19.00’da başlayan yürüyüşte kalabalık, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Milletvekili Cemal Enginyurt ile beraber Eski Belediye Meydanı'na doğru yürüdü.
Özgür Çelik yurttaşları yürüyüşe sosyal medya hesabından paylaştığı şu ifadelerle çağırmıştı:
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Şile halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor."
"ŞİLE HALKI BU İHANETİ AFFETMEYECEK"
Cemal Enginyurt'un ardından mikrofonu alan Özgür Çelik, de Malazgirt Zaferi'ne değinerek, konuşmasına başladı. Ardından konuşmasına tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Silivri'de tutsak bulunan yol arkadaşlarına selam yollayarak devam etti.
Çelik, Ankara’daki er ve gaziler ile er şehit yakınlarının özlük haklarına da değinerek Ankara’yı selamladı. Ardından direnişlerini sürdüren madencilere de değinen Çelik, "Madenciler alın terinin haklarını arıyorlar. Madencilerin direnişini selamlıyoruz" dedi.
Şile’de yaşanan siyasi gelişmeler hakkında konuşan Çelik, Şile halkının tercihine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Şile halkı, Özgür Kabadayı'yı seçmiştir. Yurttaşların oylarına ihanet edilmiştir. Buradan Şilelilere soruyorum bu ihaneti gerçekleştiren 'Ya kelepçe ya da rozet' diyenlere teslim olan o Belediye Başkanına hakkınızı helal ediyor musunuz"
Çelik, “Hakkınızı helal ediyor musunuz?” sözünü 3 kez tekrarlayarak "Şile halkı bu ihaneti affetmeyecek" dedi.
Çelik, saldırıların nedeninin iktidarın gücünü kaybetme korkusu olduğunu yineledi. Çelik, “Neden bu kadar saldırıyorlar biliyor musun? Korkuyorlar, iktidarlarını kaybetmekten korktukları için korkuyorlar” dedi.
Çelik, konuşmasını yürüyüşün gençlerin, çocukların, kadınların, emeklilerin ve memurların yürüyüşü olduğunu da söyleyerek tamamladı.
CEMAL ENGİNYURT: 50 YILLIK DEVRİMCİSİN HİÇ Mİ UTANMADIN?
Arslan'ın ardından Cemal Enginyurt, konuşmasına “İzmir’in dağlarında çiçekler açar, Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa,” diyerek başladı. Malazgirt Savaşının kahramanlarını anarak sözlerine devam eden Enginyurt, AKP'ye geçen Sacit Terzi'ye seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün burada Sacit için toplandık. 50 yıllık devrimcisin, Hiç mi utanmıyorsun? Bizi sattın hiç mi utanmadın. Neye, kaça gittin? Neyden korktun, neyden yıldın Sacit? Yakıştı mı?
Yakıştı mı diye bilerek soruyorum Sacit, sen Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerin yolunda gittin. Yazıklar olsun sana"
Enginyurt, sözlerini İmamoğlu başta olmak üzere tüm tutuklulara selam göndererek tamamladı.
YÜRÜYÜŞ "CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU" SLOGANLARIYLA BAŞLADI
YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte yurttaşlar, "Hak, Hukuk, Adalet", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Hain Kemal" sloganları ve pankartlarla yürüyüşe geçti.
Yürüyüşün ardından Eski Belediye Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşlara, ilk olarak YENİ Parti Şile İlçe Başkanı Aras Arslan seslendi. Arslan, konuşmasında “Oy vermiş bütün emekçilerimizin hakları size helal değildir” diyerek AKP'ye geçen Sacit Terzi başta olmak üzere AKP'ye geçen tüm Belediye Başkanlarına seslendi.