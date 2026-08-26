Başkan tutukluyken belediye AKP'ye geçti: Şile'de Sacit Terzi'ye yoğun tepki

Cemal Enginyurt'un ardından mikrofonu alan Özgür Çelik, de Malazgirt Zaferi'ne değinerek, konuşmasına başladı. Ardından konuşmasına tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Silivri'de tutsak bulunan yol arkadaşlarına selam yollayarak devam etti.

Çelik, Ankara’daki er ve gaziler ile er şehit yakınlarının özlük haklarına da değinerek Ankara’yı selamladı. Ardından direnişlerini sürdüren madencilere de değinen Çelik, "Madenciler alın terinin haklarını arıyorlar. Madencilerin direnişini selamlıyoruz" dedi.

Şile’de yaşanan siyasi gelişmeler hakkında konuşan Çelik, Şile halkının tercihine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Şile halkı, Özgür Kabadayı'yı seçmiştir. Yurttaşların oylarına ihanet edilmiştir. Buradan Şilelilere soruyorum bu ihaneti gerçekleştiren 'Ya kelepçe ya da rozet' diyenlere teslim olan o Belediye Başkanına hakkınızı helal ediyor musunuz"

Çelik, “Hakkınızı helal ediyor musunuz?” sözünü 3 kez tekrarlayarak "Şile halkı bu ihaneti affetmeyecek" dedi.

Çelik, saldırıların nedeninin iktidarın gücünü kaybetme korkusu olduğunu yineledi. Çelik, “Neden bu kadar saldırıyorlar biliyor musun? Korkuyorlar, iktidarlarını kaybetmekten korktukları için korkuyorlar” dedi.

Çelik, konuşmasını yürüyüşün gençlerin, çocukların, kadınların, emeklilerin ve memurların yürüyüşü olduğunu da söyleyerek tamamladı.