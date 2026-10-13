Başkan AKP’ye geçmişti: 1 üye eksik kaldı, Meclis toplanamadı!

İzmir’in Çiğli ilçesinde, CHP oylarıyla seçildikten sonra partisinden istifa ederek AKP’ye katılan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın ardından yapılması planlanan meclis toplantısında kriz çıktı.

Belediye meclisinin ikinci oturumu, CHP ve YENİ Partili meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamayarak Cuma gününe ertelendi.

MECLİSTE 1 ÜYE EKSİK KALDI: 17 ŞARTINA TAKILDILAR

Çiğli Belediye Meclisi’nin ikinci oturumunun gerçekleştirilebilmesi için salonda en az 17 meclis üyesinin hazır bulunması gerekiyordu. Ancak CHP ve YENİ Parti grubunun boykotu sonucu salonda sadece 16 üye yer aldı. Yasal çoğunluk olan 17 kişiye ulaşılamadığı için oturum resmen başlatılamadı.

KRİTİK OTURUM İÇİN YENİ TARİH NETLEŞTİ

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelenen Çiğli Belediye Meclisi ikinci oturumunun yeni tarihi belli oldu. Meclis oturumunun 16 Ekim Cuma günü saat 14.00’te yeniden yapılması kararlaştırıldı. (ANKA)