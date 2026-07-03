Halk TV Siyaset Balçova Belediye Meclisi başkan vekili seçimi için 10 Temmuz'da toplanacak

Balçova Belediye Meclisi başkan vekili seçimi için 10 Temmuz'da toplanacak İzmir Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine başkan vekili seçilmesi amacıyla Balçova Belediye Meclisi'nin 10 Temmuz'da olağanüstü toplanacağını açıkladı.