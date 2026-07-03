Balçova Belediye Meclisi başkan vekili seçimi için 10 Temmuz'da toplanacak
İzmir Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine başkan vekili seçilmesi amacıyla Balçova Belediye Meclisi'nin 10 Temmuz'da olağanüstü toplanacağını açıkladı.
İzmir Valiliği, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekilinin belirlenmesi için Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Onur Yiğit'in, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı'nın 3 Temmuz 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi kapsamında belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Balçova Belediye Meclisi'nin 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da Balçova Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verildiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, kamuoyuna gelişmelerin saygıyla duyurulduğu ifade edildi.