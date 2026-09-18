Bakan Gürlek: Cumhur İttifakı'nın kazanması için teşkilatlarımızla birlikte olalım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana programı kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Gürlek, "Terörsüz Türkiye" süreci ve Cumhur İttifakı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN GÜRLEK'TEN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gürlek, Adana programı kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Gürlek, burada yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" sürecinin hukuki çerçevesine işaret etti. Düzenlemenin uygulanabilmesi için örgütün tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesi ve silahların teslim edildiğinin resmen tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Süreç kapsamında hazırlanan düzenlemenin TBMM'de 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaştığını hatırlatan Gürlek, kanunun uygulanmasına ilişkin şartların açık olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek MHP Adana İl Başkanlığı'nda konuştu (18 Eylül 2026)

Bakan Gürlek, "Bu kanunun yürürlüğe girmesi için kanunun birinci maddesinin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kanunun birinci maddesi özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte, silahlarıyla birlikte kendini tasfiye ettiği, silahların tamamen teslim edildiği ve bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve tasdikinden sonra ve bu kararında Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra artık Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanunun diğer maddeleri yürürlüğe girmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlanan hukuki düzenlemede şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini aktaran Gürlek, "Yaptığımız düzenlemede kesinlikle şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı ve cesareti var. Kesinlikle şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek, onların yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık. Bu kanunun yürürlüğe girebilmesi için olmazsa olmaz örgütün tamamen tasfiye edilmesi, silahlarının bırakılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KAZANMASI İÇİN HEP BİRLİKTE OLALIM"

Cumhur İttifakı'nın birlikteliğine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin hamuru, ortak mayası. Özellikle biliyorsunuz Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli'nin cesaretiyle, önderliğinde bu güzel sürece geçtik. İnşallah Rabb'im birliğinizi daim eylesin. Sahada da aynı şekilde birlikte el ele kol kola beraberce çalışıp Cumhur İttifakı'nın kazanması için elimizden geldiğince teşkilatlarımızla hep birlikte olalım." (AA)