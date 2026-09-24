Aynı isim farklı kişi: Özgür Özel AKP’ye geçti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde CHP'den istifa eden Özgür Özel isimli vatandaş AKP'ye katıldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile adaş olmasıyla dikkat çeken Özel'e parti rozetini AKP Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı.

AKP Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ise o anları sosyal medya hesabından "CHP’den İstifa Eden Özgür Özel AK Parti’ye Katıldı" sözleriyle paylaştı.

AYNI İSİM, FARKLI KİŞİ

AKP Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Bandırmalı Özgür Özel’in resmi üyelik işlemlerinin tamamlandığı görüldü. YENİ Parti Lideri Özgür Özel ile aynı adı ve soyadı taşıyan vatandaşın CHP saflarından ayrılarak AKP'ye geçmesi yerel siyasette ve sosyal medyada isim benzerliğinden dolayı dikkat çekti.

ERDOĞAN'A SEVGİSİNİ DİLE GETİRDİ

İlçe binasında düzenlenen törenle parti rozetini İlçe Başkanı Göksel Karlahan'ın elinden takan Özgür Özel, tören sonrası yaptığı açıklamalarda Milletvekili Öztaylan'ın çalışmalarını takdirle karşıladığını vurguladı. Çiçeği burnunda AKP üyesi Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi de dile getirdi.