Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'den istifa ederek Özgür Özel Genel Başkanlığı'nda kurulan YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.

Dutlulu sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada CHP'nin iktidarın güdümünde olduğunu yazarak CHP'li kalmanın ülke menfaati açısından doğru olmadığını dile getirdi.

Dutlulu, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisinde kalmayı tercih eden tüm partililerimizin tercihine saygım var.

Ancak sırf kurucusu için veya tarihi aidiyet duygumuz yüzünden şu an iktidarın güdümünde hareket eden bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olduğunu düşünmüyorum.

Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti.

Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var.

O yeniliği de de hep beraber gerçekleşecektireceğiz.

Sizinleyiz Özgür Özel."