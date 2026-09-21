Araçla 1,5 saat süren yol için özel uçak kaldırdı: Kamu tasarrufu Numan Kurtulmuş'a değmedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir’e gitti. Kurtulmuş, kentteki programlara eşi Sevgi Kurtulmuş ile katıldı. Kurtulmuş’un Kırşehir’deki Ahilik Haftası törenine katıldığı ve kentte çeşitli ziyaretlerde bulunduğu TBMM tarafından da duyuruldu.

Kırşehir’de havalimanı bulunmaması nedeniyle Kurtulmuş’un Ankara’dan özel uçakla Nevşehir’e, buradan da kara yoluyla Kırşehir’e geçtiği belirtildi. Kırşehir ziyareti sırasında Kurtulmuş, Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törende de konuşma yaptı.

Ancak Kurtulmuş'un konuşması değil Kırşehir'e gidişi dikkat çekiciydi. Meclis Başkanı Ankara ile 1,5 saatlik bir mesafede olan 186 kilometrelik yol için araç kullanmadı, özel uçak kullandı. ,

Kamu tasarruf genelgesi ile devlet kemer sıkacak yeni işe alımdan kırtasiye alımına kadar tasarrufa gidecek denilirken Kurtulmuş'un ve eşinin bu seyahati tepki çekti.

KURTULMUŞ’UN ESKİ “HARUN-KARUN” SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kurtulmuş’un özel uçakla yaptığı seyahat, siyasi hayatının önceki dönemlerinde kullandığı “Harun-Karun” benzetmesini de yeniden gündeme taşıdı.

Kurtulmuş, 2010 yılında HAS Parti’yi kurarak genel başkanlığını üstlenmişti. Parti, 2012 yılında AK Parti ile birleşme kararı aldı.

Kurtulmuş, daha sonraki yıllarda Meclis’te yaptığı bir konuşmada “Harun-Karun” sözünün kendisine ait olduğunu kabul ederek, bu ifadeyi 2008 yılında Saadet Partisi Genel Kurulu’nda kullandığını söyledi. Kurtulmuş, o konuşmasındaki sözünün “Harun gibi gelip Karun gibi gitmeyeceğiz” olduğunu belirtti.