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Ankara'da sürpriz görüşme: Hakan Fidan ve Akın Gürlek görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ankara'da Adalet Bakanı Gürlek ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye dair detaylı bilgi paylaşılmadı. Hangi gündemlerin masada olduğu açıklanmasa da görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı resmi hesabı duyurdu.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara’da bir araya geldi." yazıldı.

Paylaşıma basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf eklendi.

Ankara'da sürpriz görüşme: Hakan Fidan ve Akın Gürlek görüştü - Resim : 1

Görüşmenin ardından henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Fidan Akın Gürlek
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