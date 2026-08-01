AKP'ye katılan Bingöl'e tek tek sordu: Tespit edilen imar suçunun baş muhattabı eski başkan Şadi Yazıcı mı?

Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'ye katılan Eren Ali Bingöl'e yönelik peş peşe dikkat çeken sorular yöneltti. Özgür paylaşımında, "Tespit edilen imar suçunun baş muhattabı eski Başkan Şadi Yazıcı mı, İmamoğlu mu?" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili daha önce 31 Temmuz'da "İşte ‘AKP’ye geçecek’ denilen Tuzla Belediyesi raporu: Milyar dolarlık rant ağı!" başlığıyla bir köşe yazısı kaleme alan Özgür, yazısında olayın perde arasını anlatmıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PEŞ PEŞE SORULAR YÖNELTTİ

Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Taze AKP'li başkana basit bir kaç soru:

50 bin Tuzlalı'nın evinin yıkılma riski ile karşı karşıya kaldığını, bunun çözümü için AKP'ye katıldığınızı ısrarla söylüyorsunuz.

Durup dururken olmadı herhalde bu sorun...

* Bu olaydan, eski AKP'li belediye başkanı ile yöneticilerini de kapsayan bir imar rantı ağı mı sorumlu; yoksa, CHP'li İBB yönetimi mi?

* Müfettişlerin tespit ettiği 1 milyar doları bulan imar suçunun baş muhattabı eski Başkan Şadi Yazıcı mı, Ekrem İmamoğlu mu?

* CHP'den seçim kazandığınızda "eşi görülmemiş bir imar çetesi"nden bahsettiniz. Bu konuda hiç teftiş kurulu incelemesi yaptırdınız mı?

* Şimdi iktidar gücünü de arkanıza aldığınıza göre, bahsettiğiniz çete ile ilgili savcılığa başvuracak mısınız?"

31 TEMMUZ'DAKİ KÖŞE YAZISINI HATIRLATTI

Bahadır Özgür, konuyla ilgili 31 Temmuz'da kaleme aldığı "İşte ‘AKP’ye geçecek’ denilen Tuzla Belediyesi raporu: Milyar dolarlık rant ağı!" başlıklı köşe yazısını da yeniden gündeme getirdi.

Özgür, yazısını sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"AKP'ye geçeceği belirtilen CHP'li Tuzla Belediye Başkanı'nın derdinin ne olduğu, İBB Teftiş Kurulu raporunda detaylıca anlatılıyor: AKP döneminde kurulan milyar dolarlık imar rantı tezgahı!"

"OLAYIN PERDE ARKASINDA..." DİYEREK ANLATMIŞTI

Bahadır Özgür, söz konusu köşe yazısında, "Olayın perde arkasında AKP’li başkan döneminde kurulan dudak uçuklatacak bir rant tezgahı var. Kimlerin adı geçmiyor ki!" demişti.

"BÜYÜK BİR ‘İMAR ÇETESİ’ İDDİASI SÖZ KONUSU"

Yazısında ayrıca, "Kimlerin adı geçmiyor ki!" diyerek şunları yazmıştı:

"Kimlerin adı geçmiyor ki! Cübbeli Ahmet’in dünürünün inşaat şirketi dahil pek çok inşaatçı, AKP’li eski belediye Başkanı Şadi Yazıcı dahil belediye yöneticileri, eski emlak müdürü ve arazi toplayan çok sayıda simsar…

Büyük bir ‘imar çetesi’ iddiası söz konusu. Arazilerin yok pahasına toplandığı, vatandaşlara ait hisselerin sahte imzalarla ele geçirildiği ileri sürülüyor."