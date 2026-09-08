AKP'li vekil Üsküdar'daki irade demokrasinin ve hukukun gereği olan irade dedi: YENİ Parti'den tepki

Üsküdar Belediyesinin gözaltılar, soruşturmalar, operasyonlar ve transferlerle değiştirilmesi sonucunda seçimin kazanıldığının ilan edilmesi tepkilere yol açmaya devam ediyor.

YENİ PARTİ Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Yavuz Değirmenci'nin AKP 28. Dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel'e yönelik tepki içeren sosyal medya paylaşımını alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Değirmenci, Yüksel'e "İl Başkanın bile seni iplemiyor" sözleriyle seslenirken, YENİ Parti'li Akdoğan ise Yüksel'e "Hocam yapmayın…" diyerek seçim dönemindeki yöntemleri tek tek sıraladı ve Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimi üzerinden sert tepki gösterdi.

AKDOĞAN: HOCAM YAPMAYIN… BİZİM HİKAYEMİZ BÖYLE Mİ BİTMELİYDİ DİYE DÜŞÜNEN YOK MU ARANIZDA?

YENİ PARTİ Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise Değirmenci'nin paylaşımını alıntılayarak seçim sürecindeki yöntemleri tek tek sıraladı ve Cüneyt Yüksel'e şu sözlerle seslendi:

"Hocam yapmayın…

Belediye başkanını cezaevine at, Savcıya meclis üyesi çağırt, Meclis üyelerini transfer et, Seçimi kazanmak için gereken oy farkı kadar meclis üyesini gözaltına al, Sonra seçim kazandık…

2002’ye dönüp baksanız şu hale geleceğiniz aklınıza gelir miydi?

Bizim hikayemiz böyle mi bitmeliydi diye düşünen yok mu aranızda?"

DEĞİRMENCİ'DEN YÜKSEL'E: İL BAŞKANIN BİLE SENİ İPLEMİYOR

Yavuz Değirmenci, AKP'li Cüneyt Yüksel'in Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçiminin ardından yaptığı paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"O kadar sıkıcı masallar anlatıyorsun ki İl Başkanın bile seni iplemiyor. Yazıklar olsun bir de hem akademisyen hukukçu hem TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olacaksın. Adaletinizi sevsinler."

AKP'Lİ CÜNEYT YÜKSEL NE DEMİŞTİ?

Tartışmaların odağındaki AKP 28. Dönem İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel ise Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün ortaya koymuş olduğumuz irade, demokrasinin ve hukukun gereği olan bir iradeydi. Ziya Başkanımızın Belediye Başkan Vekili olarak seçilmesinin Üsküdar’ımız için hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum.

Birlik ve beraberlik içerisinde Üsküdar’ın beklediği ihtiyaçlara cevap verecek çalışmaların ve özlediği hizmetlerin son hızla devam edeceğine inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisine, değerli il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza ve meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ziya Başkanımızın parti gözetmeksizin Üsküdar’a hizmet edeceğine inanıyorum. Bizler de milletvekilleri olarak İstanbul’un göz bebeği Üsküdar’ın hizmetinde olmaya devam edeceğiz."