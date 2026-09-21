AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde siyasette ve bürokraside "tuhaf bir dağınıklık" olduğunu ifade ederek birçok alanda insanların "ayrı telden çaldığını" ve birbiriyle senkronize olmadığını belirtti.

“KENDİ OTONOM YAPILARINI KURMUŞLAR”

Tayyar, paylaşımında bazı kesimlerin birbiriyle çatıştığını ve kendi otonom yapılarını kurduğunu öne sürdü. Bu kişilerin gelecek hesabı içinde olduğunu belirten Tayyar, fırsatları kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirmek istediklerini ve özel hesaplarını gördüklerini ifade etti.

“HERKES ŞÖYLE BİR TİTREYİP KENDİNE GELİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulunan Tayyar, değerlendirmelerini "mecazi manada" söylediğini belirterek Erdoğan'ın en yakınından başlayarak "gölgesini kendi azameti sanan" kişilere yönelik sert bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

Tayyar, paylaşımının devamında Erdoğan'ın bu kişileri "sıra dayağına çekmesi", "falakaya yatırması" veya "fırlatıp atması" halinde herkesin kendisine geleceğini ifade etti.

AKP’li Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

Son dönemde. Siyasette, bürokraside, hayatın birçok alanında tuhaf bir dağınıklık var.

Sanki herkes ayrı telden çalıyor, senkronize değiller. Birbiriyle çatışıyorlar.

Kendi otonom yapılarını kurmuşlar. Gelecek hesabı içindeler. Fırsatı ganimete çevirmek istiyorlar.

Özel hesaplarını görüyorlar. Vesaire. Mecazi manada söylüyorum.

Cumhurbaşkanımız, en yakınından başlayarak gölgesini kendi azameti sanan herkesi sıra dayağına çekse. Falakaya yatırsa. Veya fırlatıp atsa. Ne iyi olur.

Herkes şöyle bir titreyip kendine gelir.